Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Произшествието е станало около 20:00 часа
Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало около 20:00 ч, в района на бензиностанция в горнооряховското село Поликраище, предава кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.
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По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Пострадала е водачката на единия лек автомобил и дете, пътувало в него. Според първоначалната информация състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка.
След преглед на пострадалите от катастрофата са установени само натъртвания и охлузвания върху пострадалите. Майката и детето са освободени за домашно лечение.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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