Образува се колона, дълга 40 километра

Жаждата за море винаги е по-голяма от страха от задръстванията. В събота видяхме, че тази поговорка важи за хиляди туристи, които стоически изтърпяха 40-километрова тапа, за да преминат проблематичния участък между Кресна и Благоевград и все пак да достигнат до курортите в южната ни съседка. Нито светофарът в Кресна, нито засиленото полицейско присъствие, нито въвеждането на обходни маршрути помогнаха за облекчаването на трафика и изглежда сякаш и тази година преди морето ще се чака дълго на пътя.

Четвърти пореден ден: Огромни колони от автомобили в района на Кресна

От Кресна до Благоевград  40-километровото задръстване подреди автомобили и камиони в огромна колона, която в един момент започна да приближава тунел "Железница". За да не се струпат всички вътре в двукилометровото съоръжение и да има рискове за пътуващите, от АПИ обявиха, че пренасочват движението от магистралата към Е-79. Така и на двата пътя се образува голяма тапа.

Има ли начин Кресна да не е капан за пътуващите

Шофьорите недоволстваха от тапата, защото чакаха с часове в жегата. В задръстването имаше и такива, които се прибираха вкъщи, а не пътуваха към границата с Гърция.  

4 часа отнемаше пътуването от Благоевград до Симитли - 40 километра за 240 минути. Надеждите са, че строящият се в момент обход на Кресна, който трябва да е готов догодина, ще реши проблема, защото ще изведе трафика извън града. Така автомобилите не би трябвало да се бавят в градските условия и трафикът се чака да стане далеч по-лек. Но съмненията остават - защото хилядите автомобили ще се струпват вкупом на други точки, например преди кръговото кръстовище след Кресна.

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