Млад мъж осъмна с белезници, обвинен, че шофира с фалшива книжка, издадена от испанските власти. Само че проверка в системата на Испанската национална полиция показва друго – документът е напълно законен. Нещо повече - там ясно се вижда кога и къде е положил изпита си за шофьор.

"Аз съм с испанска книжка, защото живея в Испания от малък. Спряха ме полицаи в България и им дадох свидетелството си за управление, защото е валидно и напълно истинско". Това разказа потърпевшият Дейвид в "Здравей, България".

Но униформеният му казал: „Тази книжка е фалшива“. "Казаха, че документът ми не излиза в системата. След това ме задържаха с белезници", твърди младият мъж.

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"Обади ни се около един часа през нощта. Баща му вдигна телефона. Каза: „Тате, задържат ме, спряха ме полицаи“. Отидохме на място и какво да видим - не една, не две, не три, а четири полицейски патрулки. Когато пристигнахме, вече му слагаха белезниците. Попитах: „Какво става тук? Защо сте го задържали? Някакъв дилър ли е, сводник ли е? Това е моето дете", разказа майката на Дейвид.

Жената заяви, че полицаят е опитал да го провери испански документ с българско ЕГН. "На книжката има испански идентификационен номер. Когато го въведат в испанската система, излиза всичко. Това е испанска шофьорска книжка. Имаме приложени документи от сайта на испанския КАТ. Там книжките са дигитални. Разпечатахме документа от сайта, дадохме го за превод при заклет преводач и приложихме всичко към жалбата в прокуратурата", посочи майката на Дейвид.

Младият мъж обясни, че в Испания има дигитални книжки. "Ако ме спрат в Испания - показвам дигиталната книжка и няма никакъв проблем. Когато ме спраха тук - имах пластика, която ми взеха. След като ме задържаха, на следващия ден, когато ме освободиха, видях книжката си в запечатан плик. Беше повредена и разлепена. Не успях да покажа дигиталната. Сложиха ми белезниците веднага. Казах им да ми дадат телефона, за да вляза в приложението и да им покажа дигиталната книжка, но не ми разрешиха", твърди Дейвид.

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По думите му системата на испанския КАТ показва точките, снимката, датата на изпита, датата на издаване на книжката. "Например: 08.02.2017 г., Малага, категория B. Излиза номерът на изпита, училището и всички останали данни", заяви младият мъж.

"Книжката му е на хиляда процента истинска. Именно затова стигнахме до медиите", подчерта майка му.

А Дейвид твърди, че редовно пътува до Испания по работа: "Там шофирам без никакъв проблем. Имам дигитална книжка и винаги я показвам при проверка".

Според майка му този случай продължава вече шест месеца. "Чакаме отговор за прословутата „фалшива“ книжка. Чакаме някакъв официален документ или заключение. Или да кажат, че наистина е фалшива, или да признаят, че е истинска. Засега няма никакъв отговор. Очаквам този случай да приключи. Надявам се да получим извинение. Ако не, със сигурност ще търсим правата си по съдебен път", категорична е жената.

От полицията изпратиха отговор до NOVA, в който посочват, че по случая има образувано досъдебно производство. Извършват се експертизи, а материалите са докладвани на Софийска районна прокуратура.

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