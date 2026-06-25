15-годишното момче, което пострада при тежката катастрофа в Горна Оряховица миналата седмица, беше изведено от реанимация, съобщиха от "Пирогов".

Настанено е в детската травматология на спешната болница, където вчера беше преместено и 12-годишното момче, пострадало в същия инцидент.

Едно от пострадалите деца при тежката катастрофа в Горна Оряховица излезе от реанимация

И двете деца бяха с политравма и се наложи да бъдат транспортирани с хеликоптер поради тежкото им състояние. Те преминаха реанимационно и хирургично лечение.

15-годишен катастрофира в стълб в Горна Оряховица, пет деца са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъсна в стълб. При удара бяха ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни.

Редактор: Цвета Лазаркова