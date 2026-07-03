Санкциите по глобалния закон „Магнитски“ важат на територията на България и всякакви опити за манипулиране на информация или злоупотреба със служебно положение трябва да бъдат проверени. Това заяви бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев в коментар по темата за данните за пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и достъпа до информация от службите.

„Искам да изненадам Пеевски с една новина - санкциите по глобалния закон „Магнитски“ важат на територията на България и ще направя всичко възможно да установя има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някои служители. Ако има такива, те ще понесат цялата строгост на закона“, заяви Демерджиев.

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По думите му въпросите около информацията за полетите на лидера на ДПС не могат да бъдат подминати с обяснението, че данните липсват от регистрите на „Гранична полиция“.

„Информацията за полетите на лидера на ДПС се съдържа в много, включително и международни регистри. Ако те са толкова уверени, че информацията за съвместния полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова не се съдържа в регистъра на българската „Гранична полиция“, за мен е много интересно - ако не е там информацията, защо не е там и какви са причините за това“, посочи той.

Бившият вътрешен министър отправи и критики към бившия министър Калин Стоянов, като постави под съмнение мотивите зад подаваните от него сигнали.„Сигналите на Калин Стоянов станаха моторно известни - зад тях не седи нищо, освен натискането на бутон от страна на Делян Пеевски“, каза Демерджиев.

Той настоя и за отговор на въпроса как ДПС разполага с информация, която по думите му е достъпна единствено за определени държавни структури. „Нека ДПС да дадат обяснения откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е секретна“, заяви още Демерджиев.

Според него институциите трябва да изяснят дали е имало нерегламентиран достъп до данни или влияние върху работата на службите, за да бъдат разсеяни всички съмнения около случая.

От своя страна депутатът от ДПС Калин Стоянов отхвърли твърденията на Демерджиев и го обвини в непознаване на европейското законодателство. Според депутата санкциите по американския закон „Магнитски“ не могат да се прилагат пряко в България и в останалите държави от Европейския съюз.

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„Като адвокат министърът би трябвало да знае, че съществува европейски регламент още от 1996 г., който не допуска прилагането на санкции, наложени от трети държави, спрямо европейски граждани“, заяви Стоянов.

Той отхвърли и намеците, че ДПС е разполагало с нерегламентиран достъп до информация, свързана с проверката. „Министърът няколко пъти попита откъде сме имали информация. Отговорът е много прост - от самия него. Вчера той лично излезе на трибуната на Народното събрание и публично огласи всички данни, за които днес говорим“, каза още Стоянов.

Припомняме, че още вчера Пеевски коментира темата за наложените срещу него международни санкции, като изрази позиция, че те нямат практическо действие в България. „Нито една санкция не работи в България“, заяви той.

Изявлението му дойде на фона на продължаващия спор между МВР и представители на ДПС относно проверките на полетите на Пеевски. Вчера в парламента министър Демерджиев съобщи, че ведомството проверява източниците на финансиране на редица частни полети, осъществени през последните години, както и лицата, свързани с тяхното организиране и заплащане.