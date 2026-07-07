Ключов ден за страната ни. Във вторник дългоочакваният бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса.

Ето и няколко основни акцента, заложени във финансовата рамка от Министерския съвет: предвиденият дефицит е от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро.

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Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също - 30-процентно увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.

След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала - бюджетът ще влезе в сила от 1 август.

Редактор: Ивета Костадинова