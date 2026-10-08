Ректорът на Медицинския университет в Пловдив не може едностранно да освободи проф. Мариела Генева-Попова от поста декан на Медицинския факултет, тъй като към момента липсва законово основание за това. Това се посочва в официално становище на висшето учебно заведение, изпратено до NOVA.

От университета обясняват, че Законът за висшето образование и Кодексът на труда изрично определят случаите, при които ректорът има право по собствена инициатива да прекрати трудовото правоотношение на член на академичния състав или на служител, заемащ изборна ръководна длъжност.

Задържаха декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив

Според ръководството на МУ-Пловдив към момента не е налице нито едно от предвидените в законодателството обстоятелства, които биха позволили освобождаването на декана със заповед на ректора.

От висшето училище уточняват, че ако компетентните институции постановят окончателно решение, присъда или друг акт, който налага отстраняването или освобождаването на проф. Генева-Попова, ректорът ще предприеме необходимите действия и ще издаде съответната заповед.

Междувременно от 7 октомври 2026 г. ръководството на Медицинския факултет е временно поверено на проф. д-р Павел Тимонов, дм, който досега заема длъжността заместник-декан.

Оставиха в ареста шефката на ревматологията в Пловдив въпреки извиненията ѝ пред съда

Така университетът прави разграничение между временното изпълнение на деканските функции и окончателното освобождаване от длъжност, за което според официалната му позиция е необходимо конкретно правно основание.

Становището на университета идва след мащабната полицейска операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив на 5 октомври. При акцията бяха задържани десет души, сред които проф. Мариела Генева-Попова, която освен декан на Медицинския факултет ръководи и Клиниката по ревматология в болницата. Разследването е свързано със съмнения за неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации.

Впоследствие прокуратурата привлече към наказателна отговорност шестима души. Според разследващите в клиниката били отчитани пациенти, които реално не преминавали болнично лечение, както и медицински дейности, за които са получавани средства от Здравната каса. По данни, представени от прокуратурата, предполагаемите щети надхвърлят 3 млн. евро.

Прокуратурата: Лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място

На 7 октомври Окръжният съд в Пловдив постанови проф. Генева-Попова да остане в ареста. Същевременно нейният зет Адриан Белов, който е счетоводител в частния ѝ медицински център, беше освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Съдебното производство по мярката за неотклонение не представлява окончателно произнасяне по вината на обвиняемите.

Редактор: Цветина Петкова