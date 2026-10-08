Областна администрация и Морска администрация съвместно с водолази от „Приятели на морето“ направиха контролен оглед на танкера "Кайрос", който аварира край Ахтопол в началото на декември 2025 г.

Водолазите огледаха обстойно подводната част на кораба за компрометирани участъци и други елементи, намиращи под водолинията на плавателния съд.

„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали. Над водолинията, на около метър и половина, има малка цепнатина на корпуса. Целият оглед е заснет с видеокамера, предстои изготвяне на подробен доклад, в който ще бъде изнесена пълната информация“, разказа председателят на СНС „Приятели на морето – Бургас“ Стоян Димитров, който участва в операцията.

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Снимка: Пресцентър на Областна администрация Бургас

Бургаските водолази, участвали в днешната операция, бяха разпределени в две групи. Първата направи инспекция на котвата, която се намира на дълбочина около 35-40 метра. Обследвана беше котвената верига с дължина от около 150 – 200 метра, лежаща на дъното. Огледът беше направен с цел да се установи дали системата е в добро състояние и дали не е компрометирана, тъй като корабът стои на мястото дълго време. Втората група водолази направи подводен оглед на целия корпус и по-специално на кърмата, там където е бил ударът от дрон.

Пресцентър на Областна администрация Бургас

Малко след инцидента в края на миналата година корабът беше успешно изтеглен от спасителни екипи и преместен на север. Към момента той е закотвен в Бургаския залив, където остана под наблюдение докато се реши какво ще се случи с него.

Редактор: Цветина Петрова