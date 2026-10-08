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Движението на цените отразява притесненията на инвеститорите
Цените на петрола отбелязаха силен ръст на международните пазари на фона на информации, че Съединените щати може да предприемат нова военна операция срещу Иран преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.
Опасенията от ново изостряне на конфликта в Близкия изток засилиха поскъпването на суровината, като в определен момент повишението надхвърли 5%. Около 13:40 ч. българско време петролът сорт „Брент“ се търгуваше за 105,15 долара за барел, което представлява увеличение от 4,94%.
Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток
Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през ноември поскъпна с 5,04% до 92,73 долара за барел.
Движението на цените отразява притесненията на инвеститорите, че евентуални нови военни действия могат да доведат до допълнителни затруднения при доставките на петрол от региона. Иран е сред значимите производители на петрол в Близкия изток, а географското му положение го превръща във важен фактор за сигурността на енергийните доставки.
Особено чувствителен за световните пазари е Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив и през който преминава значителна част от международната търговия с петрол. При засилване на военното напрежение инвеститорите отчитат риска от нарушения в корабоплаването, повишаване на транспортните и застрахователните разходи и евентуално ограничаване на доставките.Редактор: Цветина Петкова
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