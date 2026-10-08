Цените на петрола отбелязаха силен ръст на международните пазари на фона на информации, че Съединените щати може да предприемат нова военна операция срещу Иран преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Опасенията от ново изостряне на конфликта в Близкия изток засилиха поскъпването на суровината, като в определен момент повишението надхвърли 5%. Около 13:40 ч. българско време петролът сорт „Брент“ се търгуваше за 105,15 долара за барел, което представлява увеличение от 4,94%.

Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през ноември поскъпна с 5,04% до 92,73 долара за барел.

Движението на цените отразява притесненията на инвеститорите, че евентуални нови военни действия могат да доведат до допълнителни затруднения при доставките на петрол от региона. Иран е сред значимите производители на петрол в Близкия изток, а географското му положение го превръща във важен фактор за сигурността на енергийните доставки.

Особено чувствителен за световните пазари е Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив и през който преминава значителна част от международната търговия с петрол. При засилване на военното напрежение инвеститорите отчитат риска от нарушения в корабоплаването, повишаване на транспортните и застрахователните разходи и евентуално ограничаване на доставките.

Редактор: Цветина Петкова