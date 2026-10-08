Украйна иска да използва германски пристанища за износ на селскостопанска продукция, след като руските атаки блокираха основните ѝ морски пристанища. Това заяви днес украинският министър на земеделието Тарас Висоцки.

„Украйна работи за пълното възстановяване на морския си експортен маршрут и разширяването на алтернативни маршрути“, каза той. По думите му се обмисля използването на германската пристанищна инфраструктура, което според оценките на министерството би могло да осигури допълнителен експортен капацитет от около 1 млн. тона месечно.

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По-голямата част от украинските товари, включително зърното, се пренасочват през трите пристанища на страната по река Дунав. Това се наложи, след като руските атаки на практика блокираха черноморските пристанища в Одеска област, които преди това обслужваха 90 на сто от износа.

Пренасочването обаче увеличава логистичните разходи с около 50 долара на тон, което намалява конкурентоспособността на украинското зърно и затруднява износителите.

През миналия месец Висоцки заяви, че Украйна проучва възможността да изнася зърно през пристанища на Балтийско море. Русия също предприе подобна стъпка, като двете страни търсят алтернативи на прекъснатите от войната черноморски маршрути.

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Според министъра балтийските пристанища биха могли да обслужват износ на до 20 млн. тона зърно на сезон. Използването на този маршрут обаче би увеличило разходите за износ с около 100 долара на тон.

Киев посочва, че ще се нуждае от международна помощ в размер до 2 млрд. долара, за да покрие допълнителните разходи.

Редактор: Ивета Костадинова