Британският премиер Анди Бърнам заяви, че е силно ангажиран с постигането на по-тясно сътрудничество с Европейския съюз на предстоящата среща на върха между Лондон и Брюксел по-късно тази година.

Очаква се тя да се проведе в края на ноември. Бърнам каза, че иска да проучи възможностите за сближаване на Великобритания с Европа, особено с оглед на икономическия растеж и сътрудничеството в борбата с незаконната миграция.

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Той говори след срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Премиерът посочи, че разговорите са били посветени и на възстановяването на отношенията между Великобритания и ЕС след Brexit. Като символичен жест на задълбочаването на двустранните отношения Бърнам съобщи, че по-късно днес ще разговаря с представители на германския бизнес и се надява да ги приеме във Великобритания догодина заедно с целия германски кабинет.

По думите му това ще покаже, че договорът „не е просто текст на хартия, оставен да събира прах“, а документ, който има реално значение.

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Британският премиер определи Германия като важен партньор във времена на предизвикателства и подчерта, че Великобритания се нуждае от „възможно най-тясно сътрудничество с най-близките си партньори“.

По време на разговорите са били обсъдени и въпроси, свързани с отбраната и сигурността, включително готовността на двете страни и способността им да противодействат на хибридни заплахи.

Редактор: Никола Тунев