Учени от Китай и Австрия разработиха първите работещи ядрени часовници – устройства, които могат да открият нови възможности за изключително точно измерване на времето и изследване на фундаменталните закони на физиката.

За разлика от традиционните атомни часовници, които използват движението на електроните между различни енергийни състояния, новата технология разчита на промени в самото атомно ядро.

Разработиха най-точния атомен часовник в света

В основата на разработката е торий-229 - рядък изотоп, чието ядро реагира на специално настроена ултравиолетова лазерна светлина.

Scientists in Vienna and Beijing create world's first nuclear clocks https://t.co/Ipd97rU9mw https://t.co/Ipd97rU9mw — Reuters (@Reuters) October 7, 2026

Два независими научни екипа, сред които изследователи от китайския университет „Цинхуа“ и Виенския технически университет, представят резултатите си в научното списание *Nature*.

При изпитванията учените са постигнали точност от порядъка на една квадрилионна част, доказвайки, че ядрените часовници могат да работят на практика.

Chinese scientists have successfully developed a nuclear optical clock. 中国科学家研制成功核光钟 https://t.co/QaBWzUyaUa — Nanchang China🇨🇳 (@Nanchang_China) October 8, 2026

Новата технология има потенциал да подобри точността на сателитната навигация и телекомуникациите. Според изследователите тя може да се превърне и в ценен инструмент за проверка на основни физични теории.

Редактор: Цветина Петкова