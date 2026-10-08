В основата на разработката е торий-229

Учени от Китай и Австрия разработиха първите работещи ядрени часовници – устройства, които могат да открият нови възможности за изключително точно измерване на времето и изследване на фундаменталните закони на физиката.

За разлика от традиционните атомни часовници, които използват движението на електроните между различни енергийни състояния, новата технология разчита на промени в самото атомно ядро.

Разработиха най-точния атомен часовник в света

В основата на разработката е торий-229 - рядък изотоп, чието ядро реагира на специално настроена ултравиолетова лазерна светлина.

Два независими научни екипа, сред които изследователи от китайския университет „Цинхуа“ и Виенския технически университет, представят резултатите си в научното списание *Nature*.

При изпитванията учените са постигнали точност от порядъка на една квадрилионна част, доказвайки, че ядрените часовници могат да работят на практика.

Новата технология има потенциал да подобри точността на сателитната навигация и телекомуникациите. Според изследователите тя може да се превърне и в ценен инструмент за проверка на основни физични теории.

Редактор: Цветина Петкова

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