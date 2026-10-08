Снимка: gettyimages
Тяхната смяна пристигна с три седмици закъснение поради ремонт на капсулата
Четирима астронавти се завърнаха днес на Земята от Международната космическа станция (МКС), след като преди осем месеца се отправиха по спешност натам, за да заменят свой болен колега и неговия екипаж.
Космическата капсула на SpaceX върна летците, като се приводни в Тихия океан, край бреговете на Лос Анджелис.
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Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от „Роскосмос" напуснаха МКС вчера, нямайки търпение да се съберат отново със семействата си след дългата раздяла. Тяхната смяна пристигна с три седмици закъснение поради ремонт на капсулата, което забави завръщането на настоящия екипаж у дома.
Те нямаха търпение отново да усетят вятъра по лицата си, да си вземат топъл душ и – поне що се отнася до Адено – да се отдадат отново на водните спортове.
Снимка: gettyimages
„Толкова сме развълнувани да се върнем на планетата Земя след тази невероятна мисия на Международната космическа станция“, каза Миър по радиовръзката мигове след приводняването. Докато все още беше в орбита, тя каза, че екипажът изпитва „много смесени и вълнуващи емоции“ и че ще им липсват „невероятните гледки към родната ни планета“.
Миър и нейният екипаж напуснаха Земята през февруари, за да заменят четирима обитатели на станцията, които бяха изпратени предсрочно у дома, след като един от тях – Майк Финки от НАСА, който вече е пенсиониран – се разболя. Това бе първата медицинска евакуация за НАСА в 65-годишната история на пилотираните космически полети.
Снимка: gettyimages
Два месеца по-късно новият екипаж наблюдава с гордост как астронавтите от мисията „Артемис II“ обиколиха Луната. В орбита те отпразнуваха и 250-ата годишнина от независимостта на САЩ, като Миър се присъедини с флейтата си пиколо към оркестъра „Бостън попс“ за празничния концерт по случай 4 юли.
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Миър взе участие в четири космически разходки, докато Адено излезе три пъти в открития космос за поддръжка и модернизация на 28-годишната станция. Наред с многото ангажименти, астронавтите намираха време и за забавление – миналия месец те си организираха танцово парти и провеждаха редовни кулинарни демонстрации, снабдени с престилки и готварски шапки. На борда на МКС остават седем астронавти от САЩ, Русия и Канада. По данни на НАСА от отварянето си през 2000 г. досега, орбиталната лаборатория е посрещнала 298 посетители от 26 държави.Редактор: Никола Тунев
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