Четирима астронавти се завърнаха днес на Земята от Международната космическа станция (МКС), след като преди осем месеца се отправиха по спешност натам, за да заменят свой болен колега и неговия екипаж.

Космическата капсула на SpaceX върна летците, като се приводни в Тихия океан, край бреговете на Лос Анджелис.

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Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от „Роскосмос" напуснаха МКС вчера, нямайки търпение да се съберат отново със семействата си след дългата раздяла. Тяхната смяна пристигна с три седмици закъснение поради ремонт на капсулата, което забави завръщането на настоящия екипаж у дома.

Те нямаха търпение отново да усетят вятъра по лицата си, да си вземат топъл душ и – поне що се отнася до Адено – да се отдадат отново на водните спортове.

Снимка: gettyimages

„Толкова сме развълнувани да се върнем на планетата Земя след тази невероятна мисия на Международната космическа станция“, каза Миър по радиовръзката мигове след приводняването. Докато все още беше в орбита, тя каза, че екипажът изпитва „много смесени и вълнуващи емоции“ и че ще им липсват „невероятните гледки към родната ни планета“.

Миър и нейният екипаж напуснаха Земята през февруари, за да заменят четирима обитатели на станцията, които бяха изпратени предсрочно у дома, след като един от тях – Майк Финки от НАСА, който вече е пенсиониран – се разболя. Това бе първата медицинска евакуация за НАСА в 65-годишната история на пилотираните космически полети.

Снимка: gettyimages

Два месеца по-късно новият екипаж наблюдава с гордост как астронавтите от мисията „Артемис II“ обиколиха Луната. В орбита те отпразнуваха и 250-ата годишнина от независимостта на САЩ, като Миър се присъедини с флейтата си пиколо към оркестъра „Бостън попс“ за празничния концерт по случай 4 юли.

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Миър взе участие в четири космически разходки, докато Адено излезе три пъти в открития космос за поддръжка и модернизация на 28-годишната станция. Наред с многото ангажименти, астронавтите намираха време и за забавление – миналия месец те си организираха танцово парти и провеждаха редовни кулинарни демонстрации, снабдени с престилки и готварски шапки. На борда на МКС остават седем астронавти от САЩ, Русия и Канада. По данни на НАСА от отварянето си през 2000 г. досега, орбиталната лаборатория е посрещнала 298 посетители от 26 държави.

Редактор: Никола Тунев