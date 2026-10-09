Канадската поетеса, писателка, преводачка и изследователка на античната литература Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. В социалните мрежи у нас темата беше широко дискутирана и положителен и в отрицателен аспект заради номинацията на Георги Господинов.

Директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев каза в ефира на „Твоят ден”, че, за съжаление, не е бил изненадан от негативните коментари, „защото това е нещо, което тече през последните няколко години, особено след като Георги Господинов получи наградата „Букър”. Той коментира, че често се случва, когато някой постигне успех в кариерата си, това да предизвиква злоба и завист. Желев посочи, че дори може да се говори за народопсихология в такива случаи, като отбеляза, че в самите литературни кръгове през годините също е имало подобно явление.

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Той обаче подчерта, че сега се наблюдава още по-голяма радикализация, дори се преминава към личностни нападки и обиди. Желев каза, че тъй като Господинов е писател, първите словесни атаки към него са точно на литературното поле.

„Четете книги. Не мразете, обичайте. Литературата е емпатия и обич”, завърши директорът на Националния център за книгата към НДК.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова