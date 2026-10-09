Снимка: БГНЕС
Монетата е от серията „Българска иконография“
От 12 октомври Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна колекционерска монета на тема „Св. Иван Рилски“ с номинална стойност 100 евро, емисия 2026 г., от серията „Българска иконография“.
Цената на монетата при пускане в обращение е 1508 евро.
Снимка: БНБ
Тя ще се продава на четири каси в централната сграда на БНБ в София и на четири каси в Касовия център на БНБ, който се намира на столичната улица „Михаил Тенев“.
БНБ пуска в обращение сребърна монета „Преображенски манастир" (СНИМКА)
Снимка: БНБ
Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на златната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ.
Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.
Повече за монетата вижте ТУК.Редактор: Ивета Костадинова
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