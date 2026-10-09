От 12 октомври Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна колекционерска монета на тема „Св. Иван Рилски“ с номинална стойност 100 евро, емисия 2026 г., от серията „Българска иконография“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 1508 евро.

Снимка: БНБ

Тя ще се продава на четири каси в централната сграда на БНБ в София и на четири каси в Касовия център на БНБ, който се намира на столичната улица „Михаил Тенев“.

БНБ пуска в обращение сребърна монета „Преображенски манастир" (СНИМКА)

Снимка: БНБ

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на златната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

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Редактор: Ивета Костадинова