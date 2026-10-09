Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси постигна съгласие по Пакета за пазарна интеграция и надзор, който е ключов елемент от Съюза на спестяванията и инвестициите на ЕС. Министър Донев благодари на ирландското председателство за значителните усилия за постигане на компромис, отчитайки и съображенията, изразени от България.

Въпреки първоначално разнопосочните позиции на държавите членки по отношение на методологията за разпределение на вноските за финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), с активното участие на България, беше постигнат компромис, който води до съществено намаляване на финансовата тежест върху националните органи. Договорената рамка на управление на ESMA отчита баланса между правомощията на Съвета на надзорниците и новия Изпълнителен съвет.

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Участниците в ЕКОФИН обмениха мнения по доклада на Комисията за конкурентоспособността на банковия сектор. Министър Донев подчерта, че подобряването на конкурентоспособността изисква цялостен подход, който освен хармонизирането на правилата за надзор и разумно управление на рисковете, следва да отчита всички фактори, определящи развитието на сектора - регулаторни, технологични, икономически, пазарни. Европейската рамката за преструктурирането на сектора трябва да насърчава кредитните институции да изграждат капацитет и готовност, които подкрепят прилагането на мерки за управление на кризи. Необходимо е да се гарантира, че инструментите за преструктуриране на банкови групи, в това число и за субектите в приемащите държави, ще се прилагат ефективно. България отчита важната роля на ликвидността при преструктуриране в по-широката рамка за управление на банкови кризи. Предложенията, насочени към подобряването ѝ, следва да гарантират запазване на доверието на пазара, като същевременно допринасят за фискална неутралност.

Гълъб Донев: Членството на България в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет (СНИМКИ)

Министрите обсъдиха икономическото и финансовото въздействие на агресията на Русия срещу Украйна. Европейската комисия информира Съвета за актуалното състояние на икономическо възстановяване в Европа, като се има предвид, че крайният срок за подаване на исканията за окончателно плащане беше 30 септември. Фокус на дискусията за Европейския семестър бяха както извлечените поуки, така и кое е преминало успешно в тазгодишния цикъл и какво може да се подобри. Съветът прие и две препоръки: едната за одобряване на преразгледания средносрочен фискално-структурен план на Чехия, а другата - за задействане на клаузата за дерогация за Гърция.

Председателството и Комисията информираха Съвета за основните резултати от срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 31 август и 1 септември. С оглед на предстоящите годишни срещи на Г-20 и МВФ на 15 октомври 2026 г. Съветът одобри мандата на ЕС за Г-20 и изявлението на Съюза пред Международния паричен и финансов комитет. Съветът одобри и заключения за финансирането на борбата с изменението на климата във връзка с предстоящата

Конференцията на ООН по изменението на климата (COP31), която ще се проведе в Анталия, Турция, на 9 – 20 ноември 2026 г.

В рамките на заседанието на Еврогрупата на 8 октомври министрите обсъдиха международните срещи, последните икономически развития, напредъка по Съюза на спестяванията и инвестициите, ефективността на публичните финанси и влиянието на енергийните пазари върху еврозоната.

Редактор: Дарина Методиева