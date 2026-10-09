Две картини на френския майстор Пиер-Огюст Реноар бяха открити месец след като бяха откраднати от музей в Южна Франция, съобщи кметът на града.

През септември крадци нахлуха в музея в Кан сюр Мер и успяха да избягат с две творби на френския художник-импресионист, като изоставиха други две, докато бягаха.

Петима арестувани за кражбата на картини на Реноар във Франция

„Тези две картини не са просто произведения на изкуството. Те са част от историята на нашия град.Да знам, че са били открити, е огромно облекчение“, каза кметът на града Брайън Масон.

Все още няма изявление от полицията.

Крадците са пробили ограда, за да влязат в залесения двор на музея, счупили са прозорец, за да влязат вътре, и са използвали електрически трион, за да прережат крепежните елементи на рамката, каза Масон след обира в началото на септември.

Откраднаха картини на Реноар за милиони от Френската Ривиера

Източник, близък до разследването, заяви пред АФП по-рано тази седмица, че полицията е арестувала петима души като част от разследването.

Музеят на Реноар се намира на половин час път с кола от южния град Ница, в последния дом на Реноар, преди да почине на 78-годишна възраст през 1919 г.

Обирът е последният от поредица подобни във Франция, включително кражбата на кралски бижута на стойност около 100 милиона долара от Лувъра в Париж.

Редактор: Ина Григорова