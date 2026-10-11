Един от най-обичаните изпълнители у нас Орлин Горанов и младата надежда Дария Томова обединяват талантите си в нов, вълнуващ дует - песента „Остава нещо”.

„За мен това беше сбъдната мечта. Наистина е невероятно”, каза Дария Томова в предаването „Събуди се”.

Всичко започва случайно преди година, по време на участие на Орлин Горанов. Тогава младата и амбициозна Дария събира смелост да му предложи да направят дуета. За Орлин Горанов решението не било трудно.

„Усетих много интересна енергия в това младо създание, което обича хубавата стара романтична естрада”, казва Орлин Горанов.

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Редактор: Ина Григорова