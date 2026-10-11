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Връзката им се превръща в начало на промяна и за двамата
Любовта и земята променят живота на Марияна и Ждан, които заменят досегашния си път с ново начало във ферма за люти чушки в пазарджишкото село Пищигово.
Ждан заминава да живее във Виена още на двегодишна възраст и по-късно изгражда успешна кариера в IT сектора. Марияна пък има собствен салон за красота в Бургас. Когато двамата се срещат, тя преминава през един от най-трудните периоди в живота си след загубата на родителите си.
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Връзката им се превръща в начало на промяна и за двамата. Ждан решава да остави кариерата си в IT сектора и да се обърне към природата, а Марияна открива в земята и любовта опора, която ѝ помага да продължи напред.
Днес двамата развиват своя ферма за люти чушки в село Пищигово. Историята им е за смелостта да започнеш отначало, да промениш посоката и да откриеш нов смисъл в живота далеч от познатото ежедневие.
Повече гледайте във видеото.
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