За ударите срещу кораби в Черно море, за българската реакция от тази седмица, за разрастването на войната, за българската отбрана – в предаването „На фокус“ е бившият началник на генералния щаб на Българската армия и бивш началник на отбраната ген. Златан Стойков.

Според него е обезпокоително, че обстановката на Балканите и в Черно море всеки ден и всеки месец се усложнява. „В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат“, коментира той.

Относно дроновете в Черно море ген. Стойков каза, че трябва да се изчака заключението на компетентните органи. „Много лошо впечатление ми направи как веднага започнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украйна, че потъналият кораб е ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства чии са дроновете и само с дронове ли са ударени корабите или и с други средства“, заяви той.

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Според генерала България трябва да гледа в собствения си двор и да поддържа собствените си въоръжени сили. „От няколко дни слушам разни наши сънародници, които обвиняват Русия. Ние не сме обвинители. Има си правораздавателни органи, има си Обединените нации, но ние трябва да си видим състоянието на нашата армия и какви задачи можем и какви не можем да изпълняваме“, посочи бившият началник на отбраната.

По думите му състоянието на българската отбрана в момента е в съответствие с финансовите средства, с които тя разполага. „Загубихме ценно време от 1989 г., тъй като на Великото народно събрание трябваше да се приеме закон за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав, гарнизоните. Трябваше сега да имаме армия, която да съответства на международната обстановка“, категоричен бе ген. Стойков.

Той каза, че е разочарован от изработения план за въоръжените сили, който многократно е бил преработван и променян, в резултат на което няма финансиране на превъоръжаването със съвременни средства.

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Редактор: Цвета Лазаркова