Бразилска гражданка рискува да прекара живота си в индонезийски затвор, след като беше хваната с близо четири килограма течен кокаин, скрит в продукти за лична хигиена, съобщи полицията на популярния курортен остров Бали.

Полицаи и митнически служители арестували 36-годишната жена малко след пристигането ѝ на Бали с полет от Бразилия миналия вторник. В багажа ѝ са открити над 3,6 килограма течен кокаин, разпределен в седем опаковки от шампоан и друга козметика.

Заловиха над 12 кг кокаин в камион на „Капитан Андреево“, шофьорът е арестуван (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Твърдо решени сме да гарантираме, че няма място за незаконен трафик на наркотици в региона на Бали”, заяви говорителят на полицията Ариасанди. Оттам уточниха, че това е една от най-големите пратки течен кокаин, залавяни някога на острова.

Пред разследващите жената заявила, че неин сънародник ѝ поръчал да достави наркотиците на лице в Бали срещу сумата от 50 000 долара. Ако бъде призната за виновна, тя е изправена пред доживотен затвор.

Индонезия има едни от най-строгите закони за борба с наркотиците в света, включително налагане на смъртно наказание за трафикантите, въпреки че през последните години поддържа мораториум върху екзекуциите. В страната има десетки чуждестранни граждани, осъдени на смърт за подобни престъпления. Индонезия за последно изпълни смъртни присъди през 2016 г., когато един индонезиец и трима нигерийци, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, бяха разстреляни.

През юли малайзийски пилот беше арестуван по подозрение за контрабанда на над 70 000 таблетки екстази в куфара му, както и за това, че управлявал самолет до Индонезия под въздействието на метамфетамин, MDMA и кокаин.

Редактор: Мария Барабашка