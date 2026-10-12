Апелативният съд в Бургас остави в ареста турския шофьор на тир, обвинен за катастрофата на автомагистрала „Тракия“. При инцидента загина 26-годишен мъж от Пловдив, а други двама бяха ранени.

Магистратите отмениха решението на Окръжния съд в Сливен, който определи парична гаранция от 5000 евро. Те уважиха протеста на прокуратурата и наложиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Решението бе взето в отсъствието на обвиняемия Бюлент Дженгиз. Той не се е явил на заседанието, въпреки че е бил лично уведомен за него.

Според апелативните съдии има достатъчно доказателства, че турският шофьор може да е съпричастен към тежката катастрофа. Съдът смята и че има реална опасност той да се укрие.

Тир помете няколко коли на „Тракия“, има жертва и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сред мотивите са липсата на постоянен адрес в България, турското му гражданство и фактът, че семейството му живее в Чехия. Като международен шофьор той често пътува извън страната. Неявяването му в съда без уважителна причина също е повлияло на решението.

Магистратите са преценили, че нито паричната гаранция, нито домашният арест биха били достатъчни, за да предотвратят евентуалното му укриване.

Припомняме, че тежката катастрофа стана на 3 октомври на 266-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Разследването продължава. Предстоят допълнителни разпити на свидетели, както и изготвянето на автотехнически и съдебномедицински експертизи.

За престъплението, в което е обвинен турският шофьор, законът предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода. Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор: Габриела Павлова