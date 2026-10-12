44-годишна жена е спасена след близо 20 часа във водите на Йонийско море, след като се предполага, че е скочила от круизен кораб. Това съобщи гръцката брегова охрана.

Тя обяснила на спасителите, че скочила, защото „искала да слезе на брега“, съобщи говорител на бреговата охрана пред АФП.

Издирването започнало рано в петък, след като бил подаден сигнал. В операцията се включили два кораба на бреговата охрана и военноморски хеликоптер. Други плавателни съдове в района също били пренасочени, за да помогнат в търсенето. В издирването участвал и круизният кораб „Odyssey of the Seas“.

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Рано в събота преминаващ товарен кораб открил жената във водата. Тя била в съзнание и носела спасителен пояс. След това била прехвърлена на патрулен кораб на гръцката брегова охрана.

Жената била откарана в пристанището Катаколо, а впоследствие – в болница в близкия град Пиргос за медицински изследвания. По разпореждане на местен прокурор е предвидена и психиатрична оценка.

Редактор: Габриела Павлова