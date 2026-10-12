Рапърът и продуцент Шон "Диди" Комбс е бил транспортиран с линейка в болница от затвора в Ню Джърси заради травма на главата. Това се е случило през уикенда.

Комбс беше осъден на четири години и два месеца затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения за трафик на жени с цел проституция.

Според информацията, когато е откаран в болницата, "Диди" е бил буден и е можел да говори. Нараняването, което е получил, не е животозастрашаващо.

Шон "Диди" Комбс е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност

След като получил лекарска помощ, Комбс е бил отведен отново в затвора.

На този етап не е известно как музикалният магнат е получил нараняването.

Редактор: Цветина Петрова