Властите в турския град Одрин провеждат издирвателни операции във връзка с изчезването на 13 деца чужденци от център за настаняване миналата неделя. Това става ясно от съобщение на турското министерство на семейството и социалните услуги.

Според информацията общо 14 непълнолетни с чуждестранен произход, приети от миграционните власти на Турция, получили разрешение да отидат до магазин без придружител. Впоследствие се върнало само едно от децата, а оттогава останалите 13 са в неизвестност.

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От министерството подчертават, че органите на реда и местната управа са уведомени за случая своевременно. В района вече са предприети мащабни действия по издирването им.

За момента няма допълнителна информация за възрастта и гражданството на изчезналите.

Редактор: Мария Барабашка