Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет от ареста. Тя била приета незабавно, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив, предава "24 часа" .

Генева беше задържана миналия понеделник за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации като ръководител на Клиниката по ревматология. В сряда Окръжният съд в Пловдив я остави в ареста и още в съдебната зала лекарката обяви, че ще напусне клиниката. Проверка установи, че тя е подала заявление за напускане и на шефския пост в УМБАЛ "Свети Георги".

Припомняме, че ръководството на Медицинския университет нямаше как да я освободи като декан едностранно, защото това е изборна длъжност. За временен ръководител на факултета беше определен проф. Павел Тимонов.

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При акцията първоначално бяха задържани 10 души, като прокуратурата повдигна обвинения на шестима от тях. Постоянен арест беше поискан за трима от обвинените, но здравословното състояние на един от тях се влоши и той беше освободен.

Така към момента зад решетките остава само проф. Генева, а зет ѝ Адриан Белов е с наложена парична гаранция от 10 000 евро. Според прокуратурата пациенти на клиниката са били изписвани, преди да оздравеят, за да бъдат настанени нови. За целта е взимана кръв от здрави лекари и санитари, която е представяна като проба от болните. Чрез схемата с фиктивни хоспитализации от касата са източени над 3 млн. евро.

Редактор: Мария Барабашка