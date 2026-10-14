Китай потвърди, че нов мост към Северна Корея ще бъде открит на 15 октомври. Според Пекин съоръжението ще улесни търговията и движението на хора между азиатския гигант и изолирания и беден негов съсед.

„Новият мост над река Ялу е важно съоръжение за свързаността между двете страни. Откриването му ще насърчи допълнително икономическите и търговските връзки, както и движението на хора между двете държави, и ще подобри благосъстоянието на двата народа“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин на редовен брифинг.

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A new bridge linking China and North Korea is set to open more than a decade after the Chinese side of it was built, in the latest sign of closer ties between the two countries. Read more: https://t.co/LeMDC7utOG — ABC News (@ABC) October 14, 2026

Редактор: Ивета Костадинова