Снимка: Teresa Suarez/Pool Photo via AP/ Видео: „Ройтерс“
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Украинският президент се срещна с краля и с премиера
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания.
„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз III. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски в X.
Already in the UK together with my team. Today, I will have an audience with His Majesty King Charles III. There will also be an important meeting with Prime Minister Andy Burnham. We will discuss a wide range of security issues. We are preparing decisions that will strengthen us. I thank the King, the Prime Minister, and all of Britain for their support!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
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По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.
Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли. Британското правителство е съобщило, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.
При посрещането на украинския президент на „Даунинг стрийт“ британският премиер Анди Бърнам обеща, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“.
Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali
Зеленски беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул, съставен от военнослужещи от Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на това, което Бърнам определи като „мрачни и трудни дни“ за Украйна.
A good meeting with UK Prime Minister @AndyBurnham in London. We value our partnership and continue working together for security. I briefed Andy in detail on Russian attacks against our cities, our people, and critical infrastructure. Wave after wave of drone attacks throughout the day and night today. Russia launched 124 drones overnight alone, and another 145 during the day. And right now, there are still more than 40 “shaheds” in our skies. They attack energy infrastructure, logistics, and railways. We managed to shoot down a significant number of the drones, but some got through. In terms of scale, this is one of the largest attacks. It is clear that the Russians are trying to take advantage of the problems with Starlink in Ukraine, as our interceptor drones depend on this connection among other things. That is why it is especially important right now to strengthen our air defenses and provide Ukraine with everything it needs to protect lives. Today, a decision was made to accelerate deliveries of British-made air defense systems to Ukraine to counter jet-powered “shaheds.” And I am very grateful for this timely and much-needed assistance. I thank Andy, the people of the United Kingdom, the government, and His Majesty for their solidarity and support for our country during this brutal Russian war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
Бърнам заяви пред Зеленски: „Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени.“ На свой ред украинският държавен глава заяви, че е „благодарен“ за подкрепата и е „много горд“, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.
Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali
В изказване пред Камарата на общините преди срещата си със Зеленски британският премиер заяви, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. По-рано, по време на парламентарния контрол, Бърнам заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението на Тръмп с Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.
Той добави: „Ще изслушам внимателно президента Зеленски, но днес той няма да си тръгне от Великобритания с празни ръце.“
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По време на срещата си със Зеленски Анди Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна на фона на „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия. Ускорената помощ ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети за Украйна, които са доказали ефективността си срещу руски дронове с реактивни двигатели.
Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali
Бърнам заяви също, че е възложил на министрите си да проучат други възможности за подкрепа на Украйна, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.
Той настоя, че украинският президент е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложеното от Тръмп прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, но добави: „За съжаление, това, което виждаме от страна на Русия, са нови нападения срещу стратегическата национална инфраструктура на Украйна.“
„В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви още британският премиер.
По-рано крал Чарлз прие украинския президент на аудиенция в Бъкингамския дворец. Двамата проведоха разговор в частната аудиентна зала на краля в продължение на 25 минути.
Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali
I thank His Majesty King Charles III for the audience. It is important for me to have the opportunity to personally thank him for his unwavering support for Ukraine. We appreciate all the assistance provided by the United Kingdom. 🇺🇦 🇬🇧 @RoyalFamily Pictures are by Aaron Chown from Press Association.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
„Благодаря на Негово Величество крал Чарлз III за аудиенцията. За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Обединеното кралство“, написа Зеленски в Х.Редактор: Цвета Лазаркова
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