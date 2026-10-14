Украинският президент се срещна с краля и с премиера

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение във Великобритания.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз III. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски в X.

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По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли. Британското правителство е съобщило, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.

При посрещането на украинския президент на „Даунинг стрийт“ британският премиер Анди Бърнам обеща, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“.

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Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali

Зеленски беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул, съставен от военнослужещи от Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на това, което Бърнам определи като „мрачни и трудни дни“ за Украйна.

Бърнам заяви пред Зеленски: „Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени.“ На свой ред украинският държавен глава заяви, че е „благодарен“ за подкрепата и е „много горд“, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.

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Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali

В изказване пред Камарата на общините преди срещата си със Зеленски британският премиер заяви, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна. По-рано, по време на парламентарния контрол, Бърнам заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението на Тръмп с Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.

Той добави: „Ще изслушам внимателно президента Зеленски, но днес той няма да си тръгне от Великобритания с празни ръце.“

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По време на срещата си със Зеленски Анди Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна на фона на „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия. Ускорената помощ ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети за Украйна, които са доказали ефективността си срещу руски дронове с реактивни двигатели.

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Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali

Бърнам заяви също, че е възложил на министрите си да проучат други възможности за подкрепа на Украйна, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.

Той настоя, че украинският президент е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложеното от Тръмп прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, но добави: „За съжаление, това, което виждаме от страна на Русия, са нови нападения срещу стратегическата национална инфраструктура на Украйна.“

„В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви още британският премиер.

По-рано крал Чарлз прие украинския президент на аудиенция в Бъкингамския дворец. Двамата проведоха разговор в частната аудиентна зала на краля в продължение на 25 минути.

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Снимка: AP Photo/Alberto Pezzali

„Благодаря на Негово Величество крал Чарлз III за аудиенцията. За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Обединеното кралство“, написа Зеленски в Х.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Светослав Танчев, БТА

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