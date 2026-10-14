След новите атаки срещу кораби в Черно море, в близост до българския бряг, премиерът Румен Радев и представители на правителството бяха изслушани в Народното събрание. В центъра на дебата бяха мерките за националната сигурност, защитата на корабоплаването и възможните икономически последици. Разгорещени спорове предизвикаха и дипломатическите действия на кабинета, включително срещата на министър-председателя с руския посланик Елеонора Митрофанова.

Късно снощи петима от спасените моряци от кораба HS Dignity бяха транспортирани до Варна. Междувременно военният риск в региона вече се отразява върху цената на застраховките на плавателните съдове, а туристическият сектор следи ситуацията с притеснение.

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Излушването започна с въпрос от вносителите. От партията на Румен Радев поискаха да разберат какви по-конкретно са мерките за в бъдеще на кабинета. Петър Витанов от „Прогресивна България“ призова темата за сигурността да не се превръща в инструмент за политическо противопоставяне.

„Външната политика е сериозна отговорност и не бива да се превръща в състезание за политически дивиденти. Ние отказваме да участваме в подобна дипломация“, заяви той.

Витанов очерта три основни задачи пред България - гарантиране на националната сигурност, активна координация с Турция и Румъния за осигуряване на безопасни морски маршрути и дипломатически усилия за прекратяване на военните действия.

В отговор премиерът Румен Радев обяви, че страната ще потърси съдействие от съюзниците си за изясняване на обстоятелствата около атаките. „Предстои да се обърнем към нашите съюзници за помощ, така че разследването да бъде доведено докрай. Вече предприехме активни дипломатически действия и настояваме партньорите ни да съдействат за засилване на системите за наблюдение и контрол на дроновете“, посочи министър-председателят.

Той увери, че са предприети и допълнителни военни мерки. „Със собствени средства и възможности засилихме зенитно-ракетното прикритие и наблюдението в Черно море“, заяви Радев.

ГЕРБ и ПП попитаха какви са икономическите рискове и има ли опасност за нефтените запаси.

Христо Гаджев от ГЕРБ разкритикува правителството за реакцията му, като заяви, че необходимите действия е можело да бъдат предприети по-рано. „Добре е, че вчера предприехте действия, но това можеше да се случи още миналата седмица. Може би, ако мерките бяха взети навреме, нямаше да се стигне до нови атаки“, коментира депутатът.

Той поиска конкретни отговори за икономическите последици и възможностите за защита на търговското корабоплаване. „Какви мерки предвиждате за справяне с икономическите последствия? Говорим за конвоиране на кораби, но вчера самото правителство обяви, че това няма как да се осъществи“, допълни Гаджев.

Радев отговори, че към момента няма основания за притеснения относно снабдяването на рафинерията „Лукойл“ със суров петрол. „В момента има достатъчно запаси. Предстои разтоварването на още 420 хиляди тона нефт, като доставките вече са договорени при определени цени и застрахователни условия. „Лукойл“ е осигурен със суровина до декември“, обясни премиерът.

Той отправи и политическа критика към ГЕРБ, като обвини партийното ръководство в създаване на ненужно напрежение. „Ако възникне проблем с горивата, той ще бъде свързан с паниката, която вашият лидер насажда, докато обикаля страната“, заяви Радев.

Богдан Богданов от ПП постави въпроса за възможните затруднения пред българския износ, особено на селскостопанска продукция. „Какви конкретни мерки ще гарантират, че българската земеделска продукция ще продължи да достига до международните пазари?“, попита той.

Премиерът заяви, че не очаква съществени проблеми с движението на търговските кораби. „Не очаквам затруднения с корабоплаването. Всеки кораб е с включен транспондер, чрез който се проследяват местоположението и маршрутът му“, обясни Радев.

Хамид Хамид от ДПС атакува кабинета за позицията му по международните инициативи за противодействие на дронове. Той припомни форум на НАТО в Анкара, на който генералният секретар Марк Рюте е представил инициатива за съвместна защита срещу безпилотни летателни апарати. „Тогава заявихте, че България няма да участва заради високата цена. Продължавате ли да смятате, че сигурността на българските граждани има цена?“, попита Хамид.

Радев отхвърли критиката и заяви, че депутатът смесва две различни инициативи. „Оценявам загрижеността ви, но очевидно бъркате понятията. Аз не говоря за Drone Age, а за Freya. Става въпрос за различни системи, като едната е свързана с противобалистичната защита“, отговори премиерът.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също се намеси, за да уточни позицията на България. „Никога не съм заявявал, че страната ни ще излезе от инициативата Drone Age. България участва в нея и сме инвестирали 80 милиона по механизма SAFE“, посочи той.

От ДБ също атакуваха заради срещата на премиера с руския посланик. Атанас Атанасов от „Демократична България“ постави въпроса за срещата на министър-председателя с руския посланик Елеонора Митрофанова.

Според него подобен разговор е трябвало да се проведе във външното министерство, а не по инициатива на премиера. „Вие поканихте Митрофанова и се снимахте с нея. Не е ли това нарушение на дипломатическия протокол? Не трябваше ли руският посланик да бъде извикан в Министерството на външните работи? С това действие не признахте ли публично, че според вас зад атаките стоят руските служби?“, попита Атанасов.

Радев отрече да е нарушил дипломатическите правила и подчерта, че правителството няма да посочва виновник без доказателства. „Няма никакво нарушение на протокола. Като министър-председател имам право да разговарям с всеки акредитиран посланик в България. Смятам, че дадохме достатъчно ясен знак за отношението ни към случилото се“, заяви той.

Премиерът отхвърли категоричните заключения за произхода на атаките. „Вие може би сте видели дроновете и отломките от тях, но ние не разполагаме с такива доказателства. Държим да работим с факти, а не с лозунги“, подчерта Радев.

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Той разкри и част от разговора си с руския дипломат. „Това, което заявих на госпожа Митрофанова, е, че няма логика Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Логиката води в определена посока, но за разлика от вас ние не можем да го докажем. Ако разполагате с доказателства, представете ги“, призова министър-председателят.

А „Възраждане“ попитаха има ли връзка между посещението на началника на кабинета на Зеленски и атаките в Черно море. Коста Стоянов поиска подробности за разговорите на премиера с Буданов и попита дали посещението му може да има връзка с последните удари в Черно море.

Депутатът отправи и обвинения под формата на въпроси за евентуални договорки, свързани с износа на оръжие. „Какъв беше предметът на разговора ви с Буданов? Има ли връзка между посещението му и атаките в Черно море? Не става ли дума за предоговаряне на комисиони по оръжейни сделки между предишните и настоящите управляващи?“, попита Стоянов.

Той обясни, че е бил помолен да не разгласява подробности за посещението от съображения за сигурност. „Що се отнася до Буданов, имах изрична молба да не оповестявам посещението поради съображения за сигурност. След България той замина за Маями. Попитах го директно дали дроновете са украински. Какъв отговор очаквахте? И двете страни отричат“, заяви Радев.

Премиерът подчерта, че установяването на отговорността за атаките изисква доказателства и международно сътрудничество, а правителството ще продължи да предприема мерки за сигурността на българското Черноморие и корабоплаването.