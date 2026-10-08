Снимка: БГНЕС ОБЗОР
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Управляващите видяха сериозна заплаха за морския транспорт в региона
Консултативният съвет при президента и атаките над Черно море и днес влязоха в дневният ред на парламента. Управляващите видяха сериозна заплаха за морския транспорт в региона и останаха на позицията, че в тази ситуация дипломацията е най-добрият инструмент. И днес обаче не липсваха критики от страна на опозицията, след като вчера подкрепиха декларацията на президента. Днес дойде и първият коментар на ГЕРБ. Бойко Борисов обясни, че не е доволен от чутото вчера при разговорите на „Дундуков” 2 и изрази съмнение относно товара на корабите.
Според останалите партии в опозицията трябва да се вземат по-сериозни мерки. А от „Демократична България” са категорични, че е имало свидетел, който твърди, че дроновете са руски. Според управляващите инцидентите в Черно море оказват сериозно влияние на транспорта, а България трябва да запази дипломатичен и разумен подход.
„Пълно разследване, в което да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава. Както виждате и двете държави, които са в конфликта,отричат да са участвали”, заяви Явор Гечев от „Продължаваме Промяната”.
Първо коментар дойде и от лидера на ГЕРБ.
„Не съм доволен от докладите на службите. Те докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска”, каза Бойко Борисов.
Според ДБ атаката е дошла от Русия.
„Има свидетел, който е бил в района, съобщава, че става дума за руски дрон. Тези неща трябва службите да ги разкажат”, смята Ивайло Мирчев.
„Възраждане” и ПП също излязоха с критики.
„Решения на властта няма. Има една много обща, много безтегловна декларация, която прочете госпожа Йотова, която всъщност нищо не казва”, смята Костадин Костадинов.
„На управляващите основният им акцент е как да сеуспокоят гражданите. Няма нужда от паника, има нужда ясно да се каже какъв е проблемът. А той е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине, без да се чувства застрашен”, смята Николай Денков.
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