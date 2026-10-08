Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, в която говорят политиците. Той говори пред журналисти в Петрич.

По думите му по време на петчасовото заседание разговорът между участниците бил значително по-спокоен, отколкото последвалите публични коментари. „Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Не съм го коментирал, защото дори и вътре казах, че първи ще излезе Костадин Костадинов да говори пред медиите. А след това от всичко, което обсъждаме, всеки ще преразкаже една част, която го интересува. Така и стана. Ако г-жа Йотова разсекрети частта, ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите им отвън с поведението им вътре. Аз съм бил на много заседания на Консултативния съвет за национална сигурност през годините и толкова миролюбиво заседание никога не е имало. Имаше и вицове, и закачки”, заяви Борисов.

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Лидерът на ГЕРБ добави, че не е останал доволен от докладите на службите, представени на заседанието. „Истински се учудвам как могат да липсват дори елементарни неща, които един полицай би трябвало да знае. Аз съм бил полицай повече от 20 години и съм участвал в над 20 национални избора“, подчерта той.

Борисов коментира и информацията, представена от службите за втория кораб, свързван с инцидентите в Черно море. „Службите докладват за втория кораб, който отивал от Египет към Украйна“, каза партийният лидер. По думите му в докладите имало информация, че на кораба може да са били превозвани хора или военнослужещи. Той подчерта, че именно затова са необходими допълнителни експертизи. И заяви още, че е настоявал правителството незабавно да информира КСНС за резултатите от проверките.

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Накрая Борисов коментира и „Балкански поток“, като направи пряка връзка между газопровода и сигурността на България. „Дори това казах на Консултативния съвет за национална сигурност - там, където има газопровод, няма да има война. Докато работи „Балкански поток“, президентът Владимир Путин няма да удари България. Дано съм прав“, заключи Борисов.

0915 Пулев - живеем в безпрецедентни времена енергетиката кръвоносната система на всяка индустрия...знаем че всвка една бомба която пада в Иран и Украйна се усещя навсякъде под формата на ценови шок на нашето правителство се пада да търсим локалнк решения на локални проблеми, заедно с вашата подкрепа...ние успяхме да разработим редица мерки богата палитра от мерки насочени към уязвими групи и домакинства ние в този дух ще имаме резултати имаме фокус към административна реформа.. Чухме ви разбрахме ви и отмениха забраната за износ дизела без дефицити за икономиката и наляхме допълнителна ликвидност.

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Редактор: Габриела Павлова