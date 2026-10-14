Проверка за извършени документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на Младежкия център в Кърджали извършва сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР.

За реализацията на проекта общината е провела поръчка, след което е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. 1 933 120 евро от тази сума са по Плана за възстановяване и устойчивост. При преглед на документацията полицейски служители установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните – над два пъти, за някои дейности и над 3 пъти. Събрани са данни за извършени документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности, съобщават от МВР.

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По случая за срок до 24 часа е задържан 36-годишен служител от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица, които имат отношение към провеждането и изпълнението на обществената поръчка.

През 2022 година Община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждане на Младежки център в Кърджали на стойност 2 320 000 лв. Три години по-късно сумата в подписания договор за изпълнение на същия проект е нараснала повече от три пъти. За случая е уведомена Европейската прокуратура.

Редактор: Ина Григорова