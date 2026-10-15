Почти нищожна е вероятността да намерим доказателства, които да представим пред съд, за това кой е ударил търговските кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”.

Според него докато България е на позицията, че трябва да намери доказателства, няма да може да напредне в повишаването на сигурността.

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„Без България категорично да посочи извършителя, няма как нашите съюзници в НАТО и ЕС да поемат по-конкретни действия и да отговарят на наши искания”, каза Иванов.

Той очаква в следващите дни да видим подобни атаки в български териториални води. „Руската страна е готова да ескалира. Причините са три. Да бъде въздействано върху европейските съюзници на Украйна; да се покаже в някакъв смисъл неспособността на НАТО и на Европейския съюз да защитят Източния фланг. Това е върховната мечта на руския президент. Третият фактор е Доналд Тръмп. Той в момента е изключително затруднен и е готов на всичко”, коментира Иванов.

Анализаторът към Атлантическия съвет на САЩ Руслан Трад, който е и част от екипа на „Капитал”, коментира, че очаква подобни удари да продължат.

„В Telegram има няколко големи канала, които са доказано свързани с руското Министерство на отбраната. През тях публикуват изявления или данни, които не могат официално да представят. Там беше публикувана една обзорна публикация, показваща ударените кораби от 6 октомври насам, в която са и тези край България”, обясни Трад.

По думите му се обяснява и какви са тези кораби според руската страна. „И много интересно завършва постът с това, че всички кораби от този тип са легитимна цел за Руската федерация, тъй като преминават през този коридор и по този начин снабдяват Украйна. Очаквам подобни операции да продължат в териториалните води на Румъния и България”, каза Трад.

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Редактор: Ина Григорова