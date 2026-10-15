-
Здравко Марков за атаките в Черно море: Необходими са категорични доказателства за това кой е извършителят
-
Радев: „Лукойл“ е важен актив за България и Европа
-
Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор
-
Георг Георгиев: Не знаех, че ударите са били позволени, за да налагаме мораториум
-
Правосъдният министър: Изборът на главен прокурор е решение на Пленума на ВСС
-
България купува 5 ПВО установки от Германия
Радослав Рибарски ги обвини, че не са предприели навреме необходимите действия за гарантиране на сигурността
Как от „Продължаваме Промяната” оценяват действията на управляващите след атаките с дронове? В ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS депутатът Радослав Рибарски критикува намерението за подписване на мораториум между България, Румъния и Турция и заяви, че преди предприемането на мерки властите трябва ясно да установят източника на заплахата.
„Ще наложим мораториум, преди управляващите дори да са признали откъде идва заплахата. Това е основният момент, който трябва да бъде отчетен. Те трябва ясно да знаят откъде идва заплахата, за да може да се противодейства. В месеците, които изминаха, многократно предупреждавахме, че тези провокации с дронове ще стават все по-дръзки. Дойде моментът, в който това стана реалност“, заяви той.
„Челси 3“ ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море
Рибарски обвини управляващите, че не са предприели навреме необходимите действия за гарантиране на сигурността. „Отново виждаме как вървят след събитията - без реална посока, без да отчитат, че вече редица действия трябваше да бъдат предприети“, коментира депутатът.
Според него управляващите са се дистанцирали от инициативи, свързани с Украйна.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни