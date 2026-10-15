Как от „Продължаваме Промяната” оценяват действията на управляващите след атаките с дронове? В ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS депутатът Радослав Рибарски критикува намерението за подписване на мораториум между България, Румъния и Турция и заяви, че преди предприемането на мерки властите трябва ясно да установят източника на заплахата.

„Ще наложим мораториум, преди управляващите дори да са признали откъде идва заплахата. Това е основният момент, който трябва да бъде отчетен. Те трябва ясно да знаят откъде идва заплахата, за да може да се противодейства. В месеците, които изминаха, многократно предупреждавахме, че тези провокации с дронове ще стават все по-дръзки. Дойде моментът, в който това стана реалност“, заяви той.

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Рибарски обвини управляващите, че не са предприели навреме необходимите действия за гарантиране на сигурността. „Отново виждаме как вървят след събитията - без реална посока, без да отчитат, че вече редица действия трябваше да бъдат предприети“, коментира депутатът.

Според него управляващите са се дистанцирали от инициативи, свързани с Украйна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова