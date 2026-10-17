Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са поразили в Черно море товарен кораб, транспортиращ товари с военно предназначение към пристанището на Одеса. Твърдението към момента не е проверено по независим път.

Русия редовно съобщава, че взема на прицел товарни плавателни съдове в Черно море и в украинските пристанища, за които твърди, че се използват за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна.

Поразеният кораб „Челси 3” акостира в пристанище Бургас

От руското военно ведомство допълват в сутрешната си сводка, че през изминалата нощ са нанесени удари и по три промишлени обекта, обслужващи украинската армия – металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир, осигуряваща електроенергия за военни заводи. Тези твърдения също нямат независимо потвърждение.

По-рано тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за опасност от руски ракетни удари по посока на Запорожие и Кривой Рог.

Редактор: Мария Барабашка