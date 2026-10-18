85-годишен велосипедист загина при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 днес, около 10:45 часа. Катастрофата настъпила на бул. „Столетов“, в района на ОУ „Христо Ботев“. Към мястото незабавно били насочени екипи на полицията и спешна медицинска помощ.

По първоначална информация сблъсъкът станал между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и велосипед, каран от 85-годишния пострадал. Вследствие на удара велосипедистът починал.

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Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

На местопроизшествието се извършва оглед. Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент са в процес на изясняване.