Животът на цар Самуил, съдбата на неговите тленни останки и завръщането им в България ще бъдат в центъра на нов документален филм на световноизвестната британска историчка проф. Бетани Хюз. Това ще бъде петата ѝ продукция, посветена на страната ни, съобщи министърът на туризма Илин Димитров.

Амбицията е филмът да проследи не само историческата личност на един от най-значимите български владетели, но и историята около връщането на неговите останки в родината. Създателите му планират премиерата да се състои точно година след завръщането на цар Самуил в България.

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„Още нещо, което планираме, е пети филм, който ще бъде за цар Самуил, за връщането на костите му, за цялата история“, заяви Димитров.

Новината беше обявена в София по време на представянето на книгата на Хюз „Седемте чудеса на античния свят“ и документалния ѝ филм „България: Земята на розите“.

Министърът разказа, че сътрудничеството му с британската историчка е започнало след тяхна среща в Министерството на туризма на Албания. Именно тогава възникнала идеята за поредица от продукции, които да представят българската история и културно наследство пред международната публика.

Сред проектите е и четвъртият филм на Хюз, който ще бъде посветен на Спартак. Според Димитров подобни продукции имат съществено значение за популяризирането на България като туристическа и културна дестинация.

По-рано днес британската историчка се срещна и с премиера Румен Радев в Министерския съвет. В разговорите, в които участва и министърът на туризма, беше обсъдено представянето на българското историческо наследство чрез нови документални филми.

Бетани Хюз вече е представяла пред международната аудитория някои от най-значимите археологически и културни забележителности на България.

Защо цар Самуил има специално място в българската памет

Първият епизод на „Съкровищата на България“, заснет през 2023 г. и излъчен през май 2024 г., отвежда зрителите до Казанлъшката гробница, Рилския манастир, Хераклея Синтика, Пловдивската епископска базилика и Археологическия музей във Варна, където се съхранява най-старото обработено злато в света.

Продукцията представя и българските традиции, включително нестинарските ритуали в село Кости и обичаите на жителите на Рибново. При излъчването си по британския Channel 4 филмът се превръща в най-гледаното предаване на телевизията за деня.

Следващата продукция включва кадри от Велико Търново, Белоградчик, Созопол, Пловдив и пещерата „Магура“. Сред филмите, посветени на страната ни, е и „България: Земята на розите“.

Редактор: Цветина Петкова