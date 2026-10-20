Най-малко 13 души загинаха, а десетки бяха ранени при сблъсък между пътнически автобус и тежкотоварен камион на магистралата Кайро - Асиут в Египет.

Катастрофата е станала на 55-ия километър от Западния пустинен път, близо до кръстовището с регионалния околовръстен път в посока Гиза, след като автобусът се ударил в задната част на спрял камион.

Първоначалните съобщения посочваха 33 ранени, но впоследствие местни издания съобщиха за между 34 и 40 пострадали. Египетското министерство на здравеопазването потвърди предварителни данни за 12 загинали и 30 ранени, като уточни, че броят на жертвите продължава да се актуализира.

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На мястото на катастрофата са изпратени 28 линейки, а пострадалите са транспортирани до Централната болница „6 октомври“. Здравният министър Халед Абдел Гафар разпореди оказването на спешна медицинска помощ и повишаване на готовността на лечебните заведения в района.

Автобусът, пътуващ от Горен Египет, се е ударил с такава сила в камиона, че се е разцепил на две, съобщават местните медии.

Предварителното разследване допуска възможността шофьорът да е заспал зад волана, но причината за катастрофата все още не е установена. Разглежда се и версията за превишена скорост.

Прокуратурата е започнала разследване, а полицията и спасителните екипи продължават работата си на мястото на инцидента.

Редактор: Ивета Костадинова