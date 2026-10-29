Септември и октомври все повече приличат на лято, а дните с температури над 25 градуса се увеличават. Последното десетилетие е с около половин градус по-топло спрямо периода 1996–2005 г. Какво показват 65 години метеорологични наблюдения у нас и как климатичните промени влияят върху природата, земеделието и ежедневието ни? По темата в „Социална мрежа“ по NOVA NEWS говори метеорологът Николай Петков от „Климатека“.

„Пет от десетте най-топли есени, отчетени от 27-те станции, са именно след 2018 година“, поясни Петков.

На въпрос дали можем да кажем, че есента изчезва, метеорологът отговори, че подобно твърдение би било пресилено. Петков уточни, че за да се определи дали конкретно метеорологично явление в България е резултат от човешкото влияние върху климата, е необходим специализиран анализ, известен като атрибуционно изследване.

Студ и дъжд в началото на ноември

При умерен сценарий за развитие на климатичните промени, при който емисиите не се увеличават прекомерно, но не се постига и климатична неутралност, повишението на температурите може да бъде значително.

„Между 2,5 и 3,5 градуса повишение на температурата, което си е доста съществено“, посочи Петков, коментирайки очакванията при този сценарий.

Промените в климата поставят въпроса и за риска от екстремни метеорологични явления, включително интензивни валежи и наводнения като тези в Царево и „Елените", алармира още специалистът.

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Редактор: Габриела Павлова