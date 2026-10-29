Емили Караколева е първият български представител, избран за европейски младежки делегат към ООН – позиция, която ѝ дава възможност да поставя проблемите и приоритетите на младите европейци в центъра на международния разговор.

В предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS тя сподели, че преди да стане европейски младежки делегат е била български младежки делегат.

„Диалогът с младите хора е една непрекъсната кауза, която независимо от позицията аз искам да поддържам. Независимо дали става дума за локално ниво, за национално или за най-високо международно равнище в ООН. Това, което в момента правя, е да представлявам гласа на всички млади хора от Европейския съюз в ООН“, разказа Емили. Според нея истинската роля на тази позиция е да направи така, че младежкият глас да бъде част от вземането на решения.

България ще участва в конференция на ООН за изменението на климата с официална делегация и национален павилион

„Бих казала, че моето поколение следи новините и е изключително заинтересовано от публичните процеси, независимо, че често сме обвинявани, че не сме активно поколение. Младите хора са изключително активни. И са много важни качествените механизми за тяхното включване, за да могат да се избегнат някои процеси, които виждаме, които не са особено ползотворни“, заяви Емили Караколева. Според нея протестите и недоволството в Европа от последните седмици са в резултат на некачествено включване и некачествена чуваемост на младите хора.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова