Служители на Агенцията по заетостта излязоха на едночасова ефективна стачка с настояване за по-високи възнаграждения и равнопоставеност с работещите по трудово правоотношение. Демонстрацията е поредната протестна акция на членове на КТ „Подкрепа“.

Сред основните искания на недоволните са увеличение на месечните заплати с фиксирана сума от 350 евро за всички служители, както и въвеждане на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

„Твърда сума от 350 евро допълнително към заплатите на всички“, посочи Искра Комитова от Бюрото по труда в Бургас.

Протестиращите настояват още за преодоляване на различията в правата на държавните служители и работещите по трудово правоотношение. Те заявиха, че са готови да плащат личните си осигурителни вноски, но очакват в замяна да получат същите трудови права като останалите работещи.

„Държавен служител се превърна в мръсна дума. Ние искаме да сме равнопоставени на всички, да имаме равни права. Да можем да си вършим задълженията качествено и в срок“, заяви Петя Стоянова, служител на Бюрото по труда.

По думите ѝ недоволството не е насочено единствено към размера на заплатите, а и към необходимостта от справедливо отношение към работещите в държавната администрация. „Ние нямаме нищо против да внасяме нашите осигуровки, но съответно искаме да имаме и другите права, с които разполагат служителите на трудови правоотношения“, допълни Стоянова.