United Media обяви големия победител в първия регионален конкурс за документални филмови проекти на Nova Docu. Експертно жури от водещата медийна компания в Югоизточна Европа реши да подкрепи създаването на документалния филм „EKV: I'll Change the World Before the Song Ends“. Проектът е посветен на емблематичната югославска рок група Ekatarina Velika (EKV), чиято музика оказва дълбоко влияние върху поколенията в региона.

Филмът, режисиран от Владимир Тагич и сценаристи Катарина Пейович и Небойша Кривокуча, ще проследи живота на тримата основни членове на групата – Милан, Маги и Боян, чиито съдби са отражение на трагичните събития в страната, в която живеят и творят. Снимките на документалния филм ще започнат през следващата година, а проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Милан Младенович“.

„Журито на United Media имаше удовлетворяваща, но и изключително трудна задача, предвид големия брой висококачествени кандидатури, които получихме. В крайна сметка избрахме да подкрепим филм, който според нас притежава изключителен потенциал - както заради огромното културно влияние на EKV върху поколенията в бивша Югославия, така и заради високото качество на представения сценарий. Убедени сме, че творческият екип зад проекта ще представи EKV по достоен начин, който съответства на забележителния талант на Милан Младенович и легендарната група, вдъхновявала публиката със своята музика и послания“, заяви Даниел Букумирович, редактор на проекта Nova Docu.

Творческият екип на филма - продуцентката Мария Леро, режисьорът Владимир Тагич и сценаристите Небойша Кривокуча и Катарина Пейович – отбелязаха, че проектът е важен, а историята на EKV и нейните членове никога не е била разказвана с автентичността и дълбочината, която заслужават.

Благодарение на подкрепата на Фондация „Милан Младенович“, богатият архивен материал и различната гледна точка към кариерата на групата, белязала последното десетилетие на бивша Югославия, те са уверени, че този филм ще постави нови стандарти за документалните филми, посветени на музикалната сцена в региона.

"Някои артисти се превръщат в икони на поколенията благодарение на историите, които се разказват за тях. Други стават герои, защото творчеството им вдъхновява създаването на нови. Това ще бъде история за този вид личности", заявява творческият екип и добавя, че макар да се гордеят с тази награда, тя носи и още по-голямо чувство за отговорност.

Конкурсът Nova Docu, който стартира в края на 2024 г., привлече над 200 кандидатури от автори и независими продуценти от Сърбия, България Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и. Големият брой кандидатури потвърждава нарастващия документален потенциал на региона и засиления фокус към социално значими теми.

Освен че ще подкрепи печелившия проект, United Media планира да селектира и представи и други отличени филми - както завършени, така и в крайна фаза на производство - в каталога на Nova Docu, достъпен за зрителите на платформата EON в България, Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Nova Docu, специализираната платформа на United Media за първокласно документално съдържание, продължава да изгражда уникален и разнообразен каталог с регионални и международни заглавия. Платформата предлага на зрителите прозорец към лични истории, попкултура, история, социални проблеми и други, демонстрирайки трансформиращата сила на документалното кино.

Photo by Goranka Matić

Редактор: Боряна Димитрова