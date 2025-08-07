В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Велислав Томов от Пловдив.

Велислав започна играта си с кутия номер 4. Получи възможност да я смени, след като отвори първите шест кутии, но реши да продължи с нея, а след това отказа и предложените от Банкера 3333лв. и 3000 лв. Следващите оферти отново бяха смяна на кутиите и той отново ги отхвърли, вярвайки в своята кутия 4 и достигна до последните три кутии, в които останаха 250 лв., 1500 лв. и 5000 лв. Офертата от 1333 лв. не го изкуши и Велислав продължи към финала, където в последните две кутии останаха 250 лв. и 1500 лв. Банкера завърши с финална оферта за смяна, която Велислав отново отказа, а неговата кутия му донесе печалба от 250 лв. Макар и със скромна печалба, Велислав остана верен на интуицията си и изигра играта по свой начин, с увереност и усмивка до самия край.

Редактор: Райна Аврамова