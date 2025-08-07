Катрин Хейгъл и Джерард Бътлър ще се сбъскат с непреодолимите си различия в романтичната комедия „Грозната истина“ този петък вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Хейгъл влиза в ролята на Аби, амбициозната продуцентка на сутрешно телевизионно предаване. Тя вярва искрено в истинската любов, но за съжаление не жъне особено големи успехи в романтичен план. След поредната провалена среща, тя вижда случайно откъс от предаването „Грозната истина", което я вбесява още повече. В ролята на циничният водещ на шоуто Майк, който изкарва Аби извън нерви, влиза чаровният Джерард Бътлър.

След като рейтингът на предаването на Аби пада и има опасност то да бъде свалено от ефир, на двамата се налага да работят заедно. Те обаче имат коренно противоположни виждания относно любовните взаимоотношения, които ще превърнат общуването им в истински кошмар. Дали Майк и Аби ще успеят да преодолеят своите различия и ще прехвърчат ли любовни искри между тях?

Каква ще бъде развръзката в романтичната комедия „:Грозната истина“, гледайте този петък от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова