-
Робин Уилямс и Джон Траволта се впускат в забавно приключение в „Стари кучета”
-
Антъни Хопкинс и Крис Рок в забавно, но опасно приключение по NOVA
-
Живот на скорост с Вин Дизел и Пол Уокър по NOVA
-
Мартин Лорънс се изправя срещу сериен убиец в „Агент XXL 3: Еволюция“
-
Ще срещне ли "Пепеляшка" принца на мечтите си?
-
Любовта става движеща сила в петата седмица на „Великият понеделник”
Гледайте романтичната комедия този петък вечер от 20.00 ч. по NOVA
Катрин Хейгъл и Джерард Бътлър ще се сбъскат с непреодолимите си различия в романтичната комедия „Грозната истина“ този петък вечер от 20.00 ч. по NOVA.
Хейгъл влиза в ролята на Аби, амбициозната продуцентка на сутрешно телевизионно предаване. Тя вярва искрено в истинската любов, но за съжаление не жъне особено големи успехи в романтичен план. След поредната провалена среща, тя вижда случайно откъс от предаването „Грозната истина", което я вбесява още повече. В ролята на циничният водещ на шоуто Майк, който изкарва Аби извън нерви, влиза чаровният Джерард Бътлър.
След като рейтингът на предаването на Аби пада и има опасност то да бъде свалено от ефир, на двамата се налага да работят заедно. Те обаче имат коренно противоположни виждания относно любовните взаимоотношения, които ще превърнат общуването им в истински кошмар. Дали Майк и Аби ще успеят да преодолеят своите различия и ще прехвърчат ли любовни искри между тях?
Каква ще бъде развръзката в романтичната комедия „:Грозната истина“, гледайте този петък от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни