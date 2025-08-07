Тази вечер в „Скрита самоличност“ следствието ще бъде водено от Светослав Ненков от Перник. Въоръжен с наблюдателност и логика, Светослав ще трябва да разгадае професиите на самоличностите, които са: преподавател по балет, участник в „Златния Орфей“ през 1998 г., футболен състезател, магистър по „Бизнес и администрация“, счетоводител, актьор/актриса, изпълнител в мюзикъл, носител на награда за бизнес през 2023 г.

Как ще се справи Светослав в разкриването на самоличностите и дали ще разкрие „тайнствения роднина"? Гледайте този четвъртък вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова