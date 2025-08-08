Магнум и Хигинс са наети от изнервен и несигурен младоженец, за да проучат бъдещата булка в навечерието на сватбата. На пръв поглед случаят изглежда лесен, но в последствие двамата детективи се оплитат в мрежа от лъжи и изпадат в ситуация на живот и смърт за Хигинс. Докато двойката се опитва да намери в последния момент доказателство, че годеницата на клиента им не му изневерява, те откриват, че жената има много по-зловещо минало. Как ще се отразят разкритията върху предстоящата сватба?

Междувременно Tи Cи се обръща за помощ към Куму, с молба да открие Кейд, тийнейджърът, който обслужва маси в La Mariana, но изчезнало безследно за близките си. Ще успеят ли да му помогнат и ще осъзнае ли Хигинс, че това, което чувства към Итън, не е истинска любов?

Не пропускайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този петък вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова