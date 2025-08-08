Съботният киноследобед ще стартира с романтичната лента на режисьора Михаел Венинг „Лято във Флорида", която разказва историята на морския биолог и самотна майка Хенриет Стетер. Тя има големи очаквания за предстоящата си ваканция във Флорида заедно със своите 18-годишни близнаци Мара и Нилс. Това вероятно ще е последната им почивка заедно, тъй като близнаците планират да се преместят в Берлин. Хенриет обаче не може да се отдели напълно от работа и води костенурката Лорелай във Флорида, за да я върне в дивата природа. Там тя среща чаровния кубинец Мигел Перес, който ще разтърси подредения й живот.

По-късно от 12.30 ч. филмовото приключение ще отведе зрителите в екзотичните джунгли и древни руини на Френски Индокитай с „Братята тигри”. Лентата е още една успешна творба, посветена на животните, от режисьора Жан-Жак Ано, познат с работата си по приключенския екшън "Мечката".

"Братята тигри" предлага завладяваща история, разказана през очите на четириногите главни герои - тигърчетата близнаци Кумал и Санга, които са разделени скоро след раждането им, когато небезизвестният ловец Ейдън Макрори (Гай Пиърс) убива баща им. Кумал е откаран в цирк, където е жестоко дресиран. Санга в началото има повече късмет - той се озовава в луксозното имение на френски правителствен чиновник. Но поредица от непредвидими обстоятелства в крайна сметка води до озоваването на Санга в ръцете на човек, решен да го превърне в агресивен боец. Години по-късно братята отново се събират, но насила изправени един срещу друг като врагове на арената. Свидетел на тяхната съдба, ловецът Макрори изживява сериозна криза на съвестта и решава да ги спаси. Дали неговите усилия ще се увенчаят с успех?

Филмовият маратон завършва в 14.45 ч. с романтичната лента „Принцът и аз“, която разказва историята на Пейдж (Джулия Стайлс) – студентка, която вече е планирала своето бъдеще и най-голямата й цел и съкровена мечта е да стана лекар. Но плановете й се объркват когато съдбата и изпраща нейната сродна душа в лицето на престолонаследника на Дания – Едуард (Люк Мейбли). Пред влюбената двойка стоят много въпроси, докато Пейдж трябва да реши дали да стане принцеса или да последва мечтата си, то Едуард е длъжен да изпълни дълга си и да седне на кралския престол в Дания. Дали техните желания ще отстъпят пред силната им любов и това да останат заедно?

Не пропускайте развръзките в романтичния филм „Лято във Флорида“ от 10.00 ч., приключенската лента „Братята тигри" от 12.30 ч. и романтиката „Принцът и аз“ от 14.45 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова