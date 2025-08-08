Спираща дъха приказна история с цяло съзвездие от актьори ще оживи ефира с филма „Красавицата и Звяра“ тази събота вечер от 20.00 ч. Класическата филмова анимация ще потопи зрителите в историята на Бел – умна, красива и независима млада жена, попаднала в замъка на Звяра. Там тя се сприятелява с обитателите му и скоро осъзнава, че зад ужасната външност на Звяра всъщност се крие истински принц с добро сърце. В ролята на Бел зрителите ще видят британската актриса Ема Уотсън, чиято звезда изгрява с участието в екранизациите на поредицата „Хари Потър“. Лентата е игрална версия на едноимения анимационен филм на Disney от 1991 г., който е адаптация на приказката от 1756 г. на Жан-Мари Льопринс дьо Бомон.

Сред останалия звезден състав са Дан Стивънс, Люк Евънс, Кевин Клайн, Ема Томпсън, Юън Макгрегър и Стенли Тучи. Режисьор на номинираната за две награди "Оскар" лента е Бил Кондон.

Ще успее ли Бел да развали магията, гледайте тази събота вечер „Красавицата и Звяра” от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова