-
Приказна необикновена любов с „Красавицата и Звяра”
-
Любовни искри между Катрин Хейгъл и Джерард Бътлър в „Грозната истина“
-
Робин Уилямс и Джон Траволта се впускат в забавно приключение в „Стари кучета”
-
Антъни Хопкинс и Крис Рок в забавно, но опасно приключение по NOVA
-
Живот на скорост с Вин Дизел и Пол Уокър по NOVA
-
Мартин Лорънс се изправя срещу сериен убиец в „Агент XXL 3: Еволюция“
Гледайте епичната романтичната драма „Титаник" в събота от 22.30 ч. по NOVA
Зрителите на NOVA ще могат да съпреживеят перипетиите и трудностите на героите на Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, превъплъщаващи се в главните герои в епичната лента, застанала начело на класацията на най-касовия филм на всички времена „Титаник“. Потъването на най-големият пътнически кораб на своето време се превръща в най-скандалното корабокрушение в морската история. Той отплава за първи път на 10 април 1912 г., тръгвайки от Саутхемптън, Англия. След като се разбива в айсберг, корабът потъва в ранните часове на 15 април 1912 г.. Бедствието вдъхновява безброй книги, музейни експонати на Титаник и няколко холивудски филма, като най-известният е блокбастърът, написан, режисиран и продуциран от Джеймс Камерън.
Световният касов феномен е носител на цели 11 награди „Оскар“ „Титаник“, включително за най-добър филм (1997). Лео Ди Каприо и Кейт Уинслет влизат в емблематичните образи на Джак и Роуз, млади влюбени, които стават част от първото пътуване на „непотопяемия“ Титаник. Двойката пресъздава на екрана тази незабравима история за забранена любов и смелост, която се развива на фона на злополучното първо пътуване на „непотопяемия“ кораб Титаник.
Но когато луксозният кораб се сблъсква с айсберг в Атлантическия океан, страстна им любовна афера се превръща във жесток съдбовен момент на оцеляване. В разказа за забранената любов и смелостта, създаден от Джеймс Камерън („Аватар“, „Аватар: Пътят на водата“), участват още Били Зейн, Кати Бейтс, Франсис Фишър и други.
Не пропускайте развръзката в епичната романтичната драма „Титаник" в събота от 22.30 ч. по NOVA
