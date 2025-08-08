Зрителите на NOVA ще могат да съпреживеят перипетиите и трудностите на героите на Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, превъплъщаващи се в главните герои в епичната лента, застанала начело на класацията на най-касовия филм на всички времена „Титаник“. Потъването на най-големият пътнически кораб на своето време се превръща в най-скандалното корабокрушение в морската история. Той отплава за първи път на 10 април 1912 г., тръгвайки от Саутхемптън, Англия. След като се разбива в айсберг, корабът потъва в ранните часове на 15 април 1912 г.. Бедствието вдъхновява безброй книги, музейни експонати на Титаник и няколко холивудски филма, като най-известният е блокбастърът, написан, режисиран и продуциран от Джеймс Камерън.

Световният касов феномен е носител на цели 11 награди „Оскар“ „Титаник“, включително за най-добър филм (1997). Лео Ди Каприо и Кейт Уинслет влизат в емблематичните образи на Джак и Роуз, млади влюбени, които стават част от първото пътуване на „непотопяемия“ Титаник. Двойката пресъздава на екрана тази незабравима история за забранена любов и смелост, която се развива на фона на злополучното първо пътуване на „непотопяемия“ кораб Титаник.

Но когато луксозният кораб се сблъсква с айсберг в Атлантическия океан, страстна им любовна афера се превръща във жесток съдбовен момент на оцеляване. В разказа за забранената любов и смелостта, създаден от Джеймс Камерън („Аватар“, „Аватар: Пътят на водата“), участват още Били Зейн, Кати Бейтс, Франсис Фишър и други.

Редактор: Райна Аврамова