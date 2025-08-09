Приятни емоции, смях и много любов очакват зрителите пред малкия екран с филмите по NOVA.

Неделният киномаратон стартира от 10.00 ч. с романтичната лента "Лято в Алгарве" където ще се запознаем с талантливата д-р Юлика Бергман, която работи като морски биолог. Тя прекратява работата си, а също така и връзката си с Германия, след като нейният „приятел“ Ансгар я предава, като открадва резултатите от нейните изследвания и ги представя за свои. Юли, както предпочита да я наричат, се надява да прекара няколко седмици в почивка с приятелката си Натали в слънчевия Алгарве. Но нейните амбиции се завръщат, когато бизнесменът Саймън Гревърс се обръща към нея като експерт и познанията й за червените корали. Гревърс ръководи проект за възобновяване на рифове и се нуждае от ноу-хауто на Юли, за да кандидатства за финансиране от ЕС за своя проект, но това не е единствената причина…

По-късно от 13.00 ч. следва семейна романтична лента „Вълшебната градина“, която разказва за това как една случайна среща между ландшафтен архитект и археолог може да се окаже съдбовна. Дъщерите на Райън много харесват Иви и се опитват да играят сватовници, като изпълняват най-добрите си схеми за капан за родители. Постепенно с тяхна помощ те започват да развиват чувства един към друг - Иви опознава другото лице на Райън, но се оказва разкъсвана между бившия си приятел Марк и красивия самотен баща.

Емоциите в неделния следобед ще продължат със звездата от хитовия сериал на Алън Соркин „Нюзрум” Меган Парк и популярният актьор от поредиците „Антураж” и „Деграси: Следвашо поколение” Джонатан Келц в романтиката „Принцът от мечтите“.

Меган Парк влиза в ролята на Сузана, която с удоволствие приема помощта на красивия непознат Нейт, докато работи в магазина на родителите си в малкия град Джорджия. Когато искрите на любовта между двамата започват да се разпалват, ненадейно в пресата се появява тяхна обща снимка. Сузана е шокирана от последиците, които има този кадър. Нейт спешно е извикан от майка си да се завърне у дома за…коронацията му като крал на Камбрия.

Кино маратонът продължава в 17.00 ч. с увлекателната телевизионна поредица „Изпечено убийство“. Историята ще срещне зрителите с жителите на малко градче, което на пръв поглед изглежда отегчително нормално, но погледнато отблизо се разкриват дълбоко пазени тайни и неразгадани мистерии. „Изпеченo убийствo: Мистерия със сливов пудинг“ ни запознава с главната героиня Хана Суенсън, иновативна сладкарка, която е въвлечена в тежък криминален случай. Хана е кралица на печивата и притежава собствена пекарна. Но с наближаването на Коледните празници, Хана си взима почивка от печивата, за да разследва убийството на млад предприемач. Заедно с детектив Кингстън, тя ще се опита да разкрие престъплението.

Не пропускайте развръзките в романтичните филми „Лято в Алгавре“ от 10.00 ч, „Вълшебната градина“ от 13.00 ч., „Принцът от мечтите“ от 15.00 ч. и „Изпечено убийство: Мистерия със сливов пудинг“ от 17.00 ч. тази неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова